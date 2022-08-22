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Врач Шишкин назвал мигрень лишь одним из видов головной боли

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Семейный врач Валентин Шишкин перечислил четыре группы головной боли согласно международной классификации: мигрени, головные боли напряжения, кластерная и вторичная головные боли.
Врач Шишкин назвал мигрень лишь одним из видов головной боли
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

В беседе с URA.RU врач отметил, что боли первых трёх групп являются самостоятельными заболеваниями и поддаются лечению.

Самая распространённая головная боль — боль напряжения, которая возникает из-за длительной работы со смартфоном, просмотра телевизора, вождения автомобиля или работы за компьютером.

Более опасной головной болью, по словам врача, является мигрень, которую провоцируют длительные мерцающие и шумовые нагрузки, стресс.

Третья группа — кластерные боли.

«Ими, как правило, страдают мужчины. Они возникают в ночное время. Характерные симптомы — одностороннее покраснение глаза, боль в глазу по типу глаукомы и выраженная головная боль в одной стороне», — объяснил Шишкин.

В свою очередь, вторичные головные боли связаны с опухолями, вялотекущими инфекционными поражениями центральной нервной системы или являются симптом острых вирусных инфекций. 

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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