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Психолог Черкасская дала рекомендации по преодолению постотпускного синдрома

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Клинический психолог Ирина Черкасская рассказала, как справиться с тоской после возвращения из отпуска.
Психолог Черкасская дала рекомендации по преодолению постотпускного синдрома
  • Gettyimages.ru
  • © Kelvin Murray

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» Черкасская объяснила, что гормоны стресса — кортизол и норадреналин — в избытке выделяются нашим организмом в предчувствии ограничений свободы. 

Для профилактики постотпускного синдрома врач рекомендует перед выходом в отпуск закончить все текущие дела и отдыхать не менее двух недель, чтобы организм успел восстановиться, а по возвращении не пришлось сразу с головой погружаться в рабочие задачи.

Кроме того, в отпуске не стоит отказываться от своего режима и привычек, злоупотреблять едой и алкоголем и перегружать отдых впечатлениями и делами.

Для того чтобы легко пережить акклиматизацию и подготовиться к трудовым будням, возвращаться из отпуска лучше за пару дней до выхода на работу.

В первую неделю после возвращения психолог рекомендует спланировать приятное времяпровождение, чтобы получить яркие впечатления.

Ранее в беседе с URA.RU руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, популяризатор науки кандидат медицинских наук Виктория Читлова дала советы по организации полноценного отдыха после работы.

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