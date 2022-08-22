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Врач Куценко заявил, что запах гари нежелателен для людей с хроническими заболеваниями

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Заместитель главного врача по лечебной работе ГКБ им. Плетнёва (ранее ГКБ №57) Максим Куценко назвал наиболее уязвимые для запаха гари категории граждан, среди них — люди с хроническими заболеваниями.
Врач Куценко заявил, что запах гари нежелателен для людей с хроническими заболеваниями
  • Gettyimages.ru
  • © Suwat Supachavinswad / EyeEm

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач рассказал, что запах гари может быть опасен для людей с хроническими заболеваниями и для тех, у кого есть гиперреактивность дыхательных путей.

«Представляет опасность для сосудистых больных, потому что, если снижается содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, в атмосфере увеличивается содержание углекислого и угарного газа. В целом это не такой большой период воздействия, чтобы вызвать реальный какой-нибудь бронхит», — уточнил Плетнёв.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что из-за смога и запаха гари в Москве специалисты производят забор воздуха во всех административных округах.

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