В Норильске задержали подозреваемого в нападении на двух женщин
- Legion-Media
Об этом проинформировало Главное следственное управление СК по Красноярскому краю.
По версии следствия, утром 20 августа неизвестный мужчина напал на двух женщин, которые шли в районе домов по улице Металлургов и улице Нансена, и попытался их изнасиловать. В СК сообщили, что злоумышленника спугнули случайные прохожие.
«Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений», — заявили в ведомстве.
По данным следствия, речь идёт о 23-летнем молодом человеке, который прибыл в город из Северной Осетии в мае.
В ближайшее время его допросят. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.