В Норильске задержали подозреваемого в нападении на двух женщин

В городе Норильске Красноярского края сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин.

Об этом проинформировало Главное следственное управление СК по Красноярскому краю.

По версии следствия, утром 20 августа неизвестный мужчина напал на двух женщин, которые шли в районе домов по улице Металлургов и улице Нансена, и попытался их изнасиловать. В СК сообщили, что злоумышленника спугнули случайные прохожие.

«Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, речь идёт о 23-летнем молодом человеке, который прибыл в город из Северной Осетии в мае.

В ближайшее время его допросят. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.