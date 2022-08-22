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В Норильске задержали подозреваемого в нападении на двух женщин

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В городе Норильске Красноярского края сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин.
В Норильске задержали подозреваемого в нападении на двух женщин
  • Legion-Media

Об этом проинформировало Главное следственное управление СК по Красноярскому краю.

По версии следствия, утром 20 августа неизвестный мужчина напал на двух женщин, которые шли в районе домов по улице Металлургов и улице Нансена, и попытался их изнасиловать. В СК сообщили, что злоумышленника спугнули случайные прохожие.

«Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, речь идёт о 23-летнем молодом человеке, который прибыл в город из Северной Осетии в мае.

В ближайшее время его допросят. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

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