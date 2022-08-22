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Минпромторг предложил сделать исключения для въезда в Россию грузовиков из ЕС

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Минпромторг совместно с Минсельхозом готовят список товаров из ЕС, перевозчики которых смогут въезжать на территорию России после 1 октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в российском правительстве.

По данным издания, российские власти в рамках ответной меры с 1 октября планируют запретить большегрузам из ЕС пересекать российскую границу.

«Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета», — говорится в тексте.

К таким товарам относят молочные, пищевые продукты, медицинскую и фармацевтическую продукцию, а также требующие особых условий хранения грузы, которые могут испортиться при задержке на границе.

Ранее два источника на рынке грузоперевозок России заявили, что запрет на въезд фур из ЕС в Россию в качестве ответной меры на санкции может заработать с 1 октября.

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