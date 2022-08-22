Эксперт Дворянский рассказал о риске утечки данных при утере смартфона
По словам специалиста, люди при потере телефонов часто забывают, что сим-карта также содержит важные данные.
«Использование существующего номера на сим-карте даёт возможность злоумышленникам восстановить на новом устройстве пароли ко многим мобильным приложениям, в том числе банковским», — приводит агентство «Прайм» заявление Дворянского.
Он призвал немедленно блокировать у оператора сим-карту при потере или краже смартфона.
Дворянский также предупредил, что мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации в браузере, соцсетях или к геолокации.
Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.