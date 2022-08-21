Замглавы Степновского округа на Ставрополье погиб в ДТП
- РИА Новости
«Сегодня мы провожаем в последний путь коллегу, заместителя главы Степновского муниципального округа Тимофеева Андрея Викторовича, вчера трагически погибшего в автомобильной катастрофе», — написал Лобанов в своём Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в результате аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле погибли пять человек, ещё двое получили ранения.