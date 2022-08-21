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Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для военных преступников

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил на время проведения спецоперации на Украине ввести в России смертную казнь для военных преступников.

«Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шеремета, власти Киева ведут себя как военные преступники, обстреливая территорию Запорожской АЭС и применяя химическое оружие.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле. Так он прокомментировал идею лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности проведения референдума о возвращении смертной казни.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал мнение, что данная инициатива нереализуема, поскольку таким способом этот вопрос решить нельзя.

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