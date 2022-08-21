Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для военных преступников
«Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шеремета, власти Киева ведут себя как военные преступники, обстреливая территорию Запорожской АЭС и применяя химическое оружие.
В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле. Так он прокомментировал идею лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности проведения референдума о возвращении смертной казни.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал мнение, что данная инициатива нереализуема, поскольку таким способом этот вопрос решить нельзя.