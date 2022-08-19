военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Ярославском училище ПВО рассказали о подготовке специалистов по защите воздушных рубежей

Короткая ссылка
Ярославское высшее военное училище ПВО готовит специалистов, которые защищают воздушное пространство России от Калининграда до Дальнего Востока, рассказал RT начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров вуза Александр Приветень.

«Наш вуз готовит специалистов противовоздушной обороны. Готовит их по программам специалитета, срок обучения составляет пять лет», — сообщил он.

В вузе готовят, в частности, по специальностям «специальные радиотехнические системы» и «применение и эксплуатация специальных автоматизированных систем».

Выпускники училища после окончания обучения получают офицерские должности.

«Наши выпускники распределяются по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, где несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины», — подчеркнул Приветень.

Ранее в Минобороны России заявили о важности суворовских и нахимовских училищ для воспитания национально ориентированной российской элиты будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить