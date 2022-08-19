В Ярославском училище ПВО рассказали о подготовке специалистов по защите воздушных рубежей

Ярославское высшее военное училище ПВО готовит специалистов, которые защищают воздушное пространство России от Калининграда до Дальнего Востока, рассказал RT начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров вуза Александр Приветень.

«Наш вуз готовит специалистов противовоздушной обороны. Готовит их по программам специалитета, срок обучения составляет пять лет», — сообщил он.

В вузе готовят, в частности, по специальностям «специальные радиотехнические системы» и «применение и эксплуатация специальных автоматизированных систем».

Выпускники училища после окончания обучения получают офицерские должности.

«Наши выпускники распределяются по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, где несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины», — подчеркнул Приветень.

Ранее в Минобороны России заявили о важности суворовских и нахимовских училищ для воспитания национально ориентированной российской элиты будущего.