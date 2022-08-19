Советник главы Крыма Крючков предупредил об эффекте бумеранга при ударах по полуострову

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что любая попытка агрессии в отношении полуострова ударит бумерангом.

«Все их (украинских националистов. — RT) агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — сказал РИА Новости Крючков.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что США допускают возможность использования поставляемого Украине оружия для проведения атак на Крым. По словам чиновника, любая выбранная украинскими военными цель на их территории будет считаться самообороной.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.