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В России могут начать производство АКПП до 2035 года

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Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности могут начать в России до 2035 года.

«Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности», — говорится в проекте стратегии автопрома на regulation.gov.ru.

В числе задач также указывается стимулирование создания российских производств автокомпонентов.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.

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