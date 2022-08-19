В России могут начать производство АКПП до 2035 года

Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности могут начать в России до 2035 года.

«Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности», — говорится в проекте стратегии автопрома на regulation.gov.ru. В числе задач также указывается стимулирование создания российских производств автокомпонентов. Ранее президент России Владимир Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.