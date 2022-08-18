В Роскачестве заявили, что использование смартфонов в ванной может привести к короткому замыканию

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что использование смартфонов в ванной может привести к короткому замыканию.

«Современные модели смартфонов защищены от влаги и пыли по стандарту IP68. Данный стандарт защищает устройство от попадания воды в большинстве случаев, даже от небольших, кратковременных погружений. Беря гаджет в ванную, где идут сильные перепады температуры и конденсат, стоит учитывать, что стандарты защиты устройства не рассчитаны на подобную эксплуатацию», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в результате повышается вероятность образования влаги внутри устройства в качестве конденсата, что приведёт к короткому замыканию материнской платы.

Кузьменко отметил, что из-за перепада температуры конденсат может образовываться и на внутренних, и на внешних компонентах.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.