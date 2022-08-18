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Кинолог рассказал о благотворном влиянии собак на детей при нервных расстройствах

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Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц о благотворном влиянии собак на детей, особенно при нервных расстройствах и нарушениях моторики.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Пет-терапия так называемая, канистерапия или просто общение с собакой, безусловно, помогает. Потому что собака на некоем своём энергетическом уровне просто человеку помогает в реале. Мало того, всё, что касается детей и их взаимодействия с собаками, — существует достаточно много методик для детей с нервными расстройствами, с ограничениями движения, для детей со специфичным поведением и так далее. Животные помогают», — объяснил Константин Карапетьянц.

Кинолог добавил, что собаки могут способствовать коррекции поведения детей.

Ранее в интервью Взгляду президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, где оставлять животных на время отпуска.

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