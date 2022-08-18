Пострадавшая от мужа Маргарита Грачёва прокомментировала ситуацию с домашним насилием

Маргарита Грачёва, которой бывший муж отрубил кисти рук, прокомментировала ситуацию с домашним насилием.

«Я стараюсь всегда освещать тему домашнего насилия, когда хожу на какие-то программы. Сейчас это происходит реже, так как у меня маленький ребёнок. Мне часто пишут в социальных сетях девушки, которые просят о помощи. Я всегда им помогаю», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Грачёвой, женщинам, оказавшимся в такой ситуации, лучше уходить.

«Это не значит, что ты сегодня встала, собрала вещи и убежала. Я знаю, что это очень сложно. Дети, работа, финансовая зависимость. Но я рекомендую девушкам продумывать в голове свой план ухода. Такие отношения — это ненормально», — сказала она.

Серпуховский суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачёва, который отрубил жене кисти рук топором из ревности.