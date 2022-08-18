В России предложили создать институт «гарантирующих управляющих организаций»
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- © Павел Корнеенков / 500px
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Соответствующий законопроект предлагается направить на отзыв в правительство в октябре, рассказал один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
«Выбираться такая компания будет на открытом конкурсе. При этом предполагается уделять особое внимание и предъявлять повышенные требования к её материально-техническому оснащению, уставному капиталу, квалификации сотрудников и так далее», — отметил депутат.
По его словам, ещё одна задача таких УК будет состоять в том, чтобы подхватывать «бесхозные» дома.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз рассказал о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному сезону.