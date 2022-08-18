В России предложили создать институт «гарантирующих управляющих организаций»

В России предложили создать специальный институт «гарантирующих управляющих организаций», призванных следить за состоянием многоквартирных домов, от которых отказались другие УК и ТСЖ.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект предлагается направить на отзыв в правительство в октябре, рассказал один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

«Выбираться такая компания будет на открытом конкурсе. При этом предполагается уделять особое внимание и предъявлять повышенные требования к её материально-техническому оснащению, уставному капиталу, квалификации сотрудников и так далее», — отметил депутат.

По его словам, ещё одна задача таких УК будет состоять в том, чтобы подхватывать «бесхозные» дома.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз рассказал о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному сезону.