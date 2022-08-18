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В Чувашии вводится запрет на посещение лесов

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Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии вводит запрет на посещение лесов на период с 28 августа по 17 сентября.
В Чувашии вводится запрет на посещение лесов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Чувашской Республики вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса», — говорится в сообщении ведомства.

Подчёркивается, что ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности вводится с 28 августа по 17 сентября.

Уточняется, что на территории региона будут перекрывать лесные дороги шлагбаумами, а также будет создана система контрольно-пропускных пунктов и усилено патрулирование лесов.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности.

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