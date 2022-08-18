Специалист по этикету рассказала, как договориться с коллегами о температуре кондиционера

Специалист по этикету Элеонора Басманова рассказала, что для того, чтобы договориться с коллегами о температуре кондиционера, необходимо донести до них, что в помещении должно быть комфортно всем.

Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Сначала нужно заявить проблему: коллеги, можем ли мы с вами обсудить вопрос о температурном режиме кондиционера, мне кажется, у нас очень холодно, я бы хотел немного снизить. Далее узнать, как можно решить это вопрос. Вы можете убрать немного и узнать, насколько это комфортно для всех остальных. Можете уточнить, что вы боитесь простудиться и так далее. Только путём длительных переговоров можно достигнуть необходимого решения», — советует Басманова.

Она также отметила, что радикально решать вопрос, не проводя переговоры и не учитывая интересы всех, кто находится в помещении, нельзя.

Ранее кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили в беседе с URA.RU дал советы по приёму лекарств в жару.