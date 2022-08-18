Врач Жовтан напомнила о вреде частого использования максимальной SPF-защиты

Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что постоянное нанесение максимальной SPF-защиты может препятствовать выработке витамина D.

«От воздействия ультрафиолетовых лучей наш организм начинает вырабатывать витамин D. Эти же лучи отвечают за появление загара, а, как известно, SPF блокирует их — поэтому теоретически количество выработанного витамина D сокращается... SPF станет настоящим препятствием для производства витамина D только в том случае, если вы наносите крем с максимально высокой защитой толстым слоем и обновляете его каждые два часа», — объяснила Жовтан «Газете.Ru».

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