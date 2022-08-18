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Пульмонолог Карабиненко заявил, что нынешний уровень смога не опасен для здоровья

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Врач-терапевт, пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, как жителям задымлённых из-за пожаров в Рязанской области населённых пунктов защититься от смога.
Пульмонолог Карабиненко заявил, что нынешний уровень смога не опасен для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

В интервью «Взгляду» врач отметил, что нынешний уровень смога не представляет опасности для здоровья.

При этом в сложившихся условиях Карабиненко порекомендовал регулярно пить воду в достаточном количестве, носить медицинскую маску на улице, а также стараться обеспечить вентиляцию и увлажнять воздух в помещении.

«В помещении совсем не обязательно все окна наглухо закрывать, сейчас концентрация горючих веществ в воздухе не превышает ПДК (предельно допустимая концентрация)», — объяснил врач.

Он также отметил, что в использовании дорогостоящих респираторов или противогазов необходимости нет.

Ранее URA.RU передавало, что Гидрометцентр Челябинской области предупредил жителей о ночных заморозках до -3 °С 18 и 19 августа.

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