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Аналитики посчитали, что приготовление шарлотки обойдётся жителю России в сумму до 229 рублей

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Аналитики онлайн-сервиса «Сбермаркет» посчитали, что приготовление шарлотки летом 2022 года обойдётся жителям России в сумму от 92 до 229 рублей.
Аналитики посчитали, что приготовление шарлотки обойдётся жителю России в сумму до 229 рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Tat'âna Pinkasevic / EyeEm

Об этом сообщают «Известия».

Стоимость приготовления шарлотки зависит от скидок на ингредиенты и наличия у семьи собственного урожая яблок.

Расчёт производили на основании рецепта, где требуется 200 г сахара, 5 яиц, 160 г пшеничной муки, 1 кг яблок, 15 мл растительного масла и 6 г разрыхлителя.

Анализ цен на ингредиенты в магазинах по всей России показал, что приготовление шарлотки обойдётся россиянам в 229 рублей.

Если же выбрать все продукты по акции, то средняя экономия на корзину составит 15%, а выпечка будет стоить 195 рублей.

Те, у кого есть свой урожай яблок, смогут приготовить шарлотку за 92 рубля.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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