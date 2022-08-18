Аналитики посчитали, что приготовление шарлотки обойдётся жителю России в сумму до 229 рублей
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Об этом сообщают «Известия».
Стоимость приготовления шарлотки зависит от скидок на ингредиенты и наличия у семьи собственного урожая яблок.
Расчёт производили на основании рецепта, где требуется 200 г сахара, 5 яиц, 160 г пшеничной муки, 1 кг яблок, 15 мл растительного масла и 6 г разрыхлителя.
Анализ цен на ингредиенты в магазинах по всей России показал, что приготовление шарлотки обойдётся россиянам в 229 рублей.
Если же выбрать все продукты по акции, то средняя экономия на корзину составит 15%, а выпечка будет стоить 195 рублей.
Те, у кого есть свой урожай яблок, смогут приготовить шарлотку за 92 рубля.
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