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Министр ЖКХ Калининградской области рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

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Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз рассказал о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному сезону.
Министр ЖКХ Калининградской области рассказал о подготовке к новому отопительному сезону
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Kraynova / EyeEm

Об этом сообщает «Янтарный край».

По словам министра, на данный момент в Калининградской области объекты ЖКХ подготовлены практически полностью, в том числе жилищный фонд (75,6%), котельные (68,1%), тепловые сети (82,3%), сети водопровода (92,5%).

Также Черномаз сообщил, что созданы запасы топлива — 19,5 тыс. т угля, что составляет 92% от норматива и 3,3 тыс. т мазута — 147,8% от нормативного запаса.

Ранее президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России.

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