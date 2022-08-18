военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Роспотребнадзоре рассказали о контроле уровня загрязнения воздуха в Москве из-за смога

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре рассказали, что из-за смога и запаха гари в Москве специалисты производят забор воздуха во всех административных округах.
В Роспотребнадзоре рассказали о контроле уровня загрязнения воздуха в Москве из-за смога
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Levchenko / EyeEm

«Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки. В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Актуальная информация о результатах исследований будет размещаться на официальном сайте управления», — рассказали в ведомстве «Известиям».

Жителям столицы рекомендуют следить за своим состоянием.

Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 18:00 18 августа.

Ранее в беседе с Nation News терапевт Ирина Ярцева рассказала, что в жару важно не выходить на улицу с 11:00 до 16:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить