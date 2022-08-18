В Роспотребнадзоре рассказали о контроле уровня загрязнения воздуха в Москве из-за смога
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«Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки. В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Актуальная информация о результатах исследований будет размещаться на официальном сайте управления», — рассказали в ведомстве «Известиям».
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