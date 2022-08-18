В Роспотребнадзоре рассказали о контроле уровня загрязнения воздуха в Москве из-за смога

В Роспотребнадзоре рассказали, что из-за смога и запаха гари в Москве специалисты производят забор воздуха во всех административных округах.

«Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки. В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Актуальная информация о результатах исследований будет размещаться на официальном сайте управления», — рассказали в ведомстве «Известиям».

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Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 18:00 18 августа.

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