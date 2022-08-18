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Терапевт Лапа напомнила о риске простудиться при использовании кондиционера в машине

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что кондиционером в автомобиле пользоваться следует с осторожностью, если он не оснащён системой микроклимата.
Терапевт Лапа напомнила о риске простудиться при использовании кондиционера в машине
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Barysenka / EyeEm

В беседе с РИАМО врач объяснила, что система микроклимата автоматически может установить комфортный уровень температуры в машине.

«Компьютер сам решает, какая у нас температура комфортная и какая температура на улице. Это, конечно, уникальное приложение, которое позволяет создать ту самую комфортную температуру», — сказала терапевт.

При этом она предупредила, что из-за излишнего применения кондиционера в авто возникает риск заболевания от переохлаждения.

А во время долгих поездок на машине Лапа порекомендовала для проветривания открывать окно.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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