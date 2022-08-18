Дерматолог Каргина перечислила риски купания в водоёмах с водорослями

Врач-дерматолог Инна Каргина рассказала, какой вред здоровью может нанести купание в водоёмах с водорослями.

В беседе с Пятым каналом врач объяснила, что в воде с водорослями обитает бесчисленное количество микроорганизмов, а высокая температура воздуха способствует росту числа паразитов в водоёмах.

Купание в такой воде может привести к кожной «болезни купальщика».

Если же проглотить воду, наполненную водорослями и бактериями, то недуг будет сопровождаться зудом, высокой температурой, тошнотой и рвотой.

Для того чтобы обезопасить себя и близких, врач среди прочего порекомендовала наносить на кожу перед купанием специальный защитный крем.

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