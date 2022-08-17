Врач Романенко предупредила о возможных заболеваниях во время отпуска на море

Терапевт Татьяна Романенко, главный врач клиники «Твой доктор», рассказала, чем можно заболеть, отдыхая на море.

В беседе с URA.RU эксперт предупредила о возможности подхватить на море весь спектр вирусных инфекций.

«Те же ротавирусные, которые могут у некоторых протекать бессимптомно. Они могут быть носителями и представлять эпидемиологическую опасность для окружающих», — уточнила Романенко.

Также, по словам врача, есть риск подхватить сальмонеллёз, который является бактериальной инфекцией.

Эксперт подчеркнула, что в большинстве случаев это так называемые болезни грязных рук.

«То есть мы можем привести даже гепатит, потому что не во всех южных регионах всё хорошо с водой и с соблюдением санитарно-гигиенических норм», — предупредила Романенко.

Эксперт посоветовала обращаться к врачу при первых же симптомах недомогания.

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