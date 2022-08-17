Под Севастополем обнаружили авиабомбу времён войны

Под Севастополем сотрудники МЧС обнаружили 50-килограммовую авиационную бомбу немецкого производства SD-50 времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Севастополю.

Бомба нашли в ходе земляных работ в районе посёлка Любимовка, после чего 26 жителей, в том числе 8 детей, которые находились поблизости, доставили на автобусах в дом культуры села Фруктовое.

Как уточняет «Новый Севастополь», МЧС выработало решение по раздельному уничтожению бомбы.

Первый этап заключался в извлечении взрывателя, второй — в уничтожении самой бомбы. Взрыватель уничтожался на месте обнаружения, бомба же была транспортирована на подрывную площадку, где также ликвидирована.