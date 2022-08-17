Москва и Сочи стали самыми популярными городами для перелётов по России в сентябре

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие города и страны туристы собираются отправиться в сентябре.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, по итогам анализа поисковых запросов по российским направлениям, в сентябре наибольшим спросом пользуются перелёты в Москву (доля от общего количества запросов по стране — 17,9%), Сочи (15,7%) и Петербург (11,5%).

Далее идут Минеральные Воды (3,4%), Екатеринбург (2,7%), Калининград (2,6%), Махачкала (2,4%), Сургут (2,2%), Казань (2,1%) и Самара (2%).

Топ других стран возглавила Турция (20,3%), второе место занял Узбекистан (13%), третье — Армения (7,6%).

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоялся в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.