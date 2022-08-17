Психолог Гусева посоветовала проявлять такт при общении с «никогда не ошибающимися» людьми
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В беседе с Общественной службой новостей психолог посоветовала в случае общения с таким человеком тактично промолчать или принять его точку зрения «на словах».
«Срываясь, вы только подчёркиваете вашу слабость и вероятную правоту собеседника. Помните, что тактичность и вежливость способны свернуть горы», — добавила Гусева.
Если несогласие с позицией собеседника необходимо, специалист порекомендовала спокойно, не срываясь на крик и оскорбления, сказать, что вы признаёте его право на свою точку зрения, но остаётесь при своей позиции и переубедить вас не получится.
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