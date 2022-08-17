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Психолог Гусева посоветовала проявлять такт при общении с «никогда не ошибающимися» людьми

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Педагог-психолог Анна Гусева рассказала, как общаться с людьми, которые, как им кажется, всегда правы, чтобы сохранить с ними хорошие отношения.
Психолог Гусева посоветовала проявлять такт при общении с «никогда не ошибающимися» людьми
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей психолог посоветовала в случае общения с таким человеком тактично промолчать или принять его точку зрения «на словах». 

«Срываясь, вы только подчёркиваете вашу слабость и вероятную правоту собеседника. Помните, что тактичность и вежливость способны свернуть горы», — добавила Гусева.

Если несогласие с позицией собеседника необходимо, специалист порекомендовала спокойно, не срываясь на крик и оскорбления, сказать, что вы признаёте его право на свою точку зрения, но остаётесь при своей позиции и переубедить вас не получится.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.

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