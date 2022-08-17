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Юрист Красовская рассказала о выплатах в связи с утверждением звания «Мать-героиня»

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что правительство должно определить порядок выплат гражданам в связи с утверждением в России звания «Мать-героиня».
Юрист Красовская рассказала о выплатах в связи с утверждением звания «Мать-героиня»
  • РИА Новости

В разговоре с Life.ru она напомнила, что 15 августа был опубликован указ президента «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», согласно которому утверждено звание «Мать-героиня».

«Женщина, являющаяся гражданкой России, которая родила и воспитала десять и более детей, может получить звание матери-героини и единовременное поощрение в размере одного 1 млн рублей. Также установлено, что при награждении одного из родителей медалью ордена «Родительская слава» будет выплачиваться 200 тыс. рублей», — уточнила Красовская.

Порядок этих выплат должно определить правительство, пока соответствующий нормативный акт не принят, отметила она.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.

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