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Юрист Петрикова назвала способ получить матпомощь на ребёнка от работодателя

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что помимо субсидий от госорганов граждане могут попросить о материальной помощи, в том числе на нужды ребёнка, своего работодателя.
Юрист Петрикова назвала способ получить матпомощь на ребёнка от работодателя
  • РИА Новости

Претендовать на такие выплаты могут лишь те, кто официально трудоустроен, уточнила она в беседе с Life.ru.

«Такой вид помощи — это право работодателя, а не его обязанность, потому вам могут её как согласовать, так и отказать по усмотрению руководителя предприятия. Во многих организациях предусмотрены следующие виды материальной помощи: в связи с рождением ребёнка, в связи со свадьбой, со смертью родственника, ввиду сложных жизненных обстоятельств, для подготовки ребёнка, идущего в первый класс, к школе», — отметила Петрикова.

По её словам, в разных организациях размер такой помощи варьируется, его определяет работодатель. 

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.

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