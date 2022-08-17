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Чернышенко рассказал о планах по использованию ИИ в ряде отраслей российской экономики

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Показатель внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в некоторых отраслях российской экономики к 2024 году достигнет не менее 50%. На данный момент этот показатель составляет до 20%.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Он также отметил, что большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с использованием искусственного интеллекта, но при этом более 60% организаций испытывает недостаток финансирования проектов в области искусственного интеллекта.

Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщили, что рентгенологи Москвы создали разработку системы ГОСТа для тестирования искусственного интеллекта в медицине.

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