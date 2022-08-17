В России в условиях санкций изменился спрос на IT-специалистов и юристов

В рекрутинговой компании Get experts изучили влияние санкций и ухода иностранных компаний на кадровые запросы российского бизнеса в сферах IT и юриспруденции.

Об этом пишет «Российская газета».

На отрасли IT сложившаяся ситуация сказалась неоднозначно: те компании, которые продавали оборудование ушедших из России брендов (Microsoft, Oracle, SAP, Cisco), приостановили наём персонала. Некоторые из них и вовсе были вынуждены приостановить деятельность.

В то же время компании, которые имеют госучастие или предлагают продукты, позволяющие отказаться от сотрудничества с западными вендорами, теперь активно нанимают сотрудников.

Иное положение дел в сегменте юридических услуг. Большинство иностранных компаний покинули рынок либо находятся в процессе ухода.

«Продолжаются сокращения в международном юридическом консалтинге, европейских и американских компаниях, FMCG-направлении. В банках, особенно подпавших под санкции, увольнение юристов тоже происходит. Приостановлен набор в таможенные практики», — прокомментировали в Get experts.

Однако параллельно наблюдаются позитивные тенденции. Например, увеличился объём работы в консалтинге, здравоохранении, трудовом праве и сфере корпоративного регулирования.

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