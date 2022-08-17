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СК возбудил дело по факту падения мотодельтаплана под Нижним Новгородом

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после падения мотодельтаплана в Нижегородской области.
СК возбудил дело по факту падения мотодельтаплана под Нижним Новгородом
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей)... Пилот дельтаплана за денежное вознаграждение оказывал нелегальные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажира», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

По версии следствия, вечером 14 августа вблизи деревни Чаглавы Кстовского района произошло падение мотодельтаплана Aeros. В результате происшествия пострадал мужчина 1963 года рождения и женщина 1987 года рождения, они были доставлены в больницу.

«Предварительные причины происшествия — техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия», — указали в СК.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области.

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