В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО бывшего главы РКСС Мельника

Бывший гендиректор ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгений Мельник, арестованный по подозрению в злоупотреблениях при исполнении гособоронзаказа, содержится в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы, отметив, что претензий к условиям содержания у Мельника нет.

«При встрече с членами ОНК он рассказал, что на ежедневных прогулках проходит во дворике не менее 200 шагов, собирается самостоятельно учить французский язык, читать труды Геродота и Платона», — сказал представитель комиссии.

По его словам, Евгений Мельник назвал библиотеку СИЗО «богатой».

«Новостей хватает по радио, телевизор не смотрю, лучше книгу почитать», — добавил бывший глава корпорации.

Он также отметил, что, хотя питание его устраивает, есть старается поменьше и регулярно. Шутит, что в СИЗО такая возможность предоставлена.

Мельник добавил, что успел уже получить первую передачу.

В настоящее время мужчина находится в так называемой карантинной камере, которая отличается от остальных тем, что в ней размещают без сокамерников.

Мельник был арестован 9 августа Лефортовским судом по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК России (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Уточняется, что Мельник вину в срыве гособоронзаказа не признал.

По данным СМИ, компания, которую возглавлял Мельник, производила комплексные автоматизированные системы управления безопасностью предприятия, мобильные пункты управления, коммутаторы локальной сети, маршрутизаторы, программно-аппаратные платформы.