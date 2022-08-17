В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО бывшего главы РКСС Мельника
«При встрече с членами ОНК он рассказал, что на ежедневных прогулках проходит во дворике не менее 200 шагов, собирается самостоятельно учить французский язык, читать труды Геродота и Платона», — сказал представитель комиссии.
По его словам, Евгений Мельник назвал библиотеку СИЗО «богатой».
«Новостей хватает по радио, телевизор не смотрю, лучше книгу почитать», — добавил бывший глава корпорации.
Он также отметил, что, хотя питание его устраивает, есть старается поменьше и регулярно. Шутит, что в СИЗО такая возможность предоставлена.
Мельник добавил, что успел уже получить первую передачу.
В настоящее время мужчина находится в так называемой карантинной камере, которая отличается от остальных тем, что в ней размещают без сокамерников.
Мельник был арестован 9 августа Лефортовским судом по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК России (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Уточняется, что Мельник вину в срыве гособоронзаказа не признал.
По данным СМИ, компания, которую возглавлял Мельник, производила комплексные автоматизированные системы управления безопасностью предприятия, мобильные пункты управления, коммутаторы локальной сети, маршрутизаторы, программно-аппаратные платформы.