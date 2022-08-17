Минпромторг: иностранные компании не отказываются от поставок медоборудования в Россию

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в кулуарах форума «Армия-2022» заявил, что ведомство не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования.

«Информация о приостановке поставок на территорию Российской Федерации иностранного медицинского оборудования, в том числе комплектующих и запчастей к нему, в Минпромторг России не поступала», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что поставки иностранных реагентов и расходных материалов к оборудованию для лечения онкогематологических заболеваний приостанавливались. После этого Минпромторг включил такую продукцию в список для параллельного импорта.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что проблем с поставками зарубежных медицинских изделий и медоборудования в России не наблюдается.