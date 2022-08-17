Эксперт Старожильцева напомнила о помощи со стороны государства россиянам в трудной ситуации
В интервью агентству «Прайм» адвокат напомнила, что «трудной жизненной ситуацией» является обстоятельство, которое приводит к ухудшению жизнедеятельности гражданина и последствия которого он не может преодолеть самостоятельно.
Предоставляемая государством помощь включает в себя как денежные выплаты, так и натуральную помощь, например, топливо, одежду и продукты питания.
Претендовать на такую помощь могут граждане нескольких категорий.
«Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России», — отметила эксперт.
Кроме того, по словам Старожильцевой, для незащищённых категорий граждан существует социальный контракт.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода получили выплаты к 1 сентября. Их начали перечислять 10 августа.