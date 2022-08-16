Диетолог Ермекова заявила, что дефицит витамина D может выражаться в апатичности

Диетолог, эндокринолог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Батима Ермекова заявила, что дефицит витамина D у взрослых не имеет ярких признаков и может выражаться в периодической слабости, апатичности, восприимчивости к простудным заболеваниям.

В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт также отметила, что передозировка витамина D происходит на фоне продолжительного и бесконтрольного приёма больших доз, поэтому желательно консультироваться с врачом по поводу дозировки.

Как добавила Ермекова, при передозировке может возникать слабость, снижение аппетита, головная боль, жажда.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.