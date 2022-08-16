Опрос показал отношение родителей к инклюзивному обучению детей
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Результаты опроса, который проводился среди 6191 учителя и 6900 родителей, опубликовала «Газета.Ru».
В ходе опроса выяснилось, что 25% родителей положительно относятся к инклюзивному обучению, 44% воспринимают его нейтрально, а 18% — отрицательно.
В свою очередь, 60% преподавателей считают, что детям с ограниченными возможностями здоровья важно развиваться вместе со сверстниками. Например, 57% полагают, что это поможет воспитать в детях доброту и терпимость.
Также выяснилось, что 63% опрошенных учителей в общеобразовательных школах имеют опыт работы с детьми с особенностями развития.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода получили выплаты к 1 сентября.