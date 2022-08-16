Опрос показал отношение родителей к инклюзивному обучению детей

Образовательная онлайн-платформа для школьников «Учи.ру» совместно с проектами «Дети Mail.ru» и «Добро Mail.ru» провели опрос на тему инклюзивного обучения детей в школах.

Результаты опроса, который проводился среди 6191 учителя и 6900 родителей, опубликовала «Газета.Ru».

В ходе опроса выяснилось, что 25% родителей положительно относятся к инклюзивному обучению, 44% воспринимают его нейтрально, а 18% — отрицательно.

В свою очередь, 60% преподавателей считают, что детям с ограниченными возможностями здоровья важно развиваться вместе со сверстниками. Например, 57% полагают, что это поможет воспитать в детях доброту и терпимость.

Также выяснилось, что 63% опрошенных учителей в общеобразовательных школах имеют опыт работы с детьми с особенностями развития.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода получили выплаты к 1 сентября.