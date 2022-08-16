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Стоматолог Рублёва объяснила, что удалять зубы мудрости стоит по показаниям

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Стоматолог Ирина Рублёва рассказала, что удаление «восьмёрок», или зубов мудрости, зависит от индивидуальных показаний.
Стоматолог Рублёва объяснила, что удалять зубы мудрости стоит по показаниям
  • Gettyimages.ru

«У всех разный размер челюстных костей. У кого-то зубы мудрости хорошо прорезываются в зубную дугу, а у кого-то нет места и они начинают прорезываться в сторону. В этой ситуации «восьмерки», конечно, лучше удалить, но само решение должно приниматься пациентом лично после консультации с врачом», — отметила Рублёва в разговоре с Пятым каналом.

Противопоказания для удаления могут быть следующими: беременность и период грудного вскармливания, аллергия на анестетик, проблемы с сердцем, кровообращением или повышенным артериальным давлением.

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