Экономист Мехтиев дал советы по ведению семейного бюджета

Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал, что знание нескольких базовых правил поможет обеспечить профицит семейного бюджета.

«Во-первых, надо вести учёт доходов и расходов. Вы удивитесь, но подавляющее большинство россиян этим не занимается, а зря. После начала учёта вы сами начинаете экономить. Во-вторых, будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы», — посоветовал эксперт в эфире радио Sputnik.

Когда человек научится планировать свои расходы, ему следует подумать о целях, на которые стоит откладывать, сказал Мехтиев.

Ранее Эльман Мехтиев в беседе с НСН посоветовал регулярно проверять кредитную историю.