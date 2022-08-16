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Экономист Мехтиев дал советы по ведению семейного бюджета

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Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал, что знание нескольких базовых правил поможет обеспечить профицит семейного бюджета.

«Во-первых, надо вести учёт доходов и расходов. Вы удивитесь, но подавляющее большинство россиян этим не занимается, а зря. После начала учёта вы сами начинаете экономить. Во-вторых, будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы», — посоветовал эксперт в эфире радио Sputnik.

Когда человек научится планировать свои расходы, ему следует подумать о целях, на которые стоит откладывать, сказал Мехтиев.

Ранее Эльман Мехтиев в беседе с НСН посоветовал регулярно проверять кредитную историю.

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