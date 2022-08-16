В Минпромторге сообщили о переходе ряда российских компаний на отечественное ПО

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак сообщил, что ряд российских государственных компаний уже перешли на отечественное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Ряд госкомпаний и ведомств уже перешли на отечественное ПО в соответствии с утверждёнными планами», — рассказал он ТАСС.

Также, по словам Шпака, на значимых объектах КИИ необходимо заменить оборудование и ПО.

«Кроме того, в органах власти и госкомпаниях, к примеру, давно есть установка на применение российских технологий, поэтому мы с вниманием относимся к частному сектору», — отметил замглавы ведомства.

Шпак подчеркнул, что сейчас с целью обеспечения опережающего темпа развития российских разработок ведётся активная работа с отраслью, относящейся к разработке необходимых решений.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что полностью импортозамещённая версия самолёта МС-21 появится в конце 2024 года.