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В Минпромторге сообщили о переходе ряда российских компаний на отечественное ПО

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Замглавы Минпромторга России Василий Шпак сообщил, что ряд российских государственных компаний уже перешли на отечественное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Ряд госкомпаний и ведомств уже перешли на отечественное ПО в соответствии с утверждёнными планами», — рассказал он ТАСС.

Также, по словам Шпака, на значимых объектах КИИ необходимо заменить оборудование и ПО.

«Кроме того, в органах власти и госкомпаниях, к примеру, давно есть установка на применение российских технологий, поэтому мы с вниманием относимся к частному сектору», — отметил замглавы ведомства.

Шпак подчеркнул, что сейчас с целью обеспечения опережающего темпа развития российских разработок ведётся активная работа с отраслью, относящейся к разработке необходимых решений.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что полностью импортозамещённая версия самолёта МС-21 появится в конце 2024 года.

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