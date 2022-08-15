Москва и Петербург возглавили список железнодорожных направлений для поездок с детьми
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.
Второе место занимает Санкт-Петербург, третье — Сочи.
Далее следуют Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск и Лазаревское.
В первую десятку также попали Екатеринбург и Симферополь.
Нижний Новгород занимает 15-е место.
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