Москва и Петербург возглавили список железнодорожных направлений для поездок с детьми

Москва возглавила список самых популярных железнодорожных направлений для путешествий с детьми. На столицу пришлось около 19,5% такого пассажиропотока.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.

Второе место занимает Санкт-Петербург, третье — Сочи.

Далее следуют Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск и Лазаревское.

В первую десятку также попали Екатеринбург и Симферополь.

Нижний Новгород занимает 15-е место.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.