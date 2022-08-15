военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Депутат Фролова назвала программу туристического кешбэка отличной поддержкой для российских семей

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.
Депутат Фролова назвала программу туристического кешбэка отличной поддержкой для российских семей
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«На мой взгляд, это очень эффективная мера господдержки, которая помогла достаточно быстро восстановиться внутреннему туризму в условиях пандемии. Безусловно, сегодня эта акция даёт возможность туроператорам принять больше отдыхающих в межсезонье, а их путешествие сделать ещё доступнее и разнообразнее», — цитирует Фролову ФАН.

Как отметила депутат, благодаря акции россияне открывают для себя новые маршруты и лучше узнают регионы страны.

По словам Фроловой, это отличная поддержка для российской экономики и семей.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить