Депутат Фролова назвала программу туристического кешбэка отличной поддержкой для российских семей

Депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

«На мой взгляд, это очень эффективная мера господдержки, которая помогла достаточно быстро восстановиться внутреннему туризму в условиях пандемии. Безусловно, сегодня эта акция даёт возможность туроператорам принять больше отдыхающих в межсезонье, а их путешествие сделать ещё доступнее и разнообразнее», — цитирует Фролову ФАН.

Как отметила депутат, благодаря акции россияне открывают для себя новые маршруты и лучше узнают регионы страны.

По словам Фроловой, это отличная поддержка для российской экономики и семей.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.