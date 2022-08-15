В Москве запустили чат-бот, посвящённый акции «Миллион призов»
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Чат-бот доступен в Telegram.
Среди участников онлайн-голосования разыграют 100 автомобилей и призовые баллы, которые можно потратить в магазинах, заведениях общепита, музеях. Ими также можно пополнить карту «Тройка».
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022.