В Москве запустили чат-бот, посвящённый акции «Миллион призов»

В Москве запустили чат-бот для участников дистанционного электронного голосования. Он расскажет о партнёрах акции «Миллион призов», а также о призах, сроках проведения акции и т. д.

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© Ezra Bailey