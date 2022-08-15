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В Москве запустили чат-бот, посвящённый акции «Миллион призов»

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В Москве запустили чат-бот для участников дистанционного электронного голосования. Он расскажет о партнёрах акции «Миллион призов», а также о призах, сроках проведения акции и т. д.
В Москве запустили чат-бот, посвящённый акции «Миллион призов»
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Чат-бот доступен в Telegram.

Среди участников онлайн-голосования разыграют 100 автомобилей и призовые баллы, которые можно потратить в магазинах, заведениях общепита, музеях. Ими также можно пополнить карту «Тройка».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022.

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