Коллеги рассказали о фельдшере Зентерековой, погибшей в ДТП в Нижнем Тагиле

Коллеги рассказали о фельдшере Ирине Зентерековой, погибшей в результате ДТП в Нижнем Тагиле.

«Они только выехали, прошло буквально несколько секунд, и раздался сильный хлопок, взвыла сирена. Мы, все, кто был на станции, сначала не поняли, что произошло, а потом кто-то закричал, что наши в аварию попали. Мы все рванули туда, на перекрёсток. Когда я прибежал, Ирину уже начали реанимировать», — цитирует одного из коллег Life.ru.

Коллеги назвали Зентерекову хорошим человеком и отличным сотрудником. Она неоднократно получала благодарности за работу от пациентов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли пять человек.