военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Маркетолог Птуха прокомментировала появление на сайте Wildberries названия «Ягодки»

Короткая ссылка
Член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха выразила мнение, что переименование Wildberries на «Ягодки» может быть связано с планами онлайн-площадки увеличить покупательскую аудиторию не только в России, но и за рубежом.
Маркетолог Птуха прокомментировала появление на сайте Wildberries названия «Ягодки»
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

В разговоре с Life.ru она подчеркнула, что смена названия на русскоязычное может сыграть компании на руку.

«Я думаю, что Wildberries нас ещё удивит в ближайшее время, и неоднократно. Рынок меняется, и когда лидер онлайн делает ребрендинг, то, скорее всего, это под какую-то стратегию расширения. Посмотрим, что будет на зарубежных рынках. Я знаю, что у них были планы на выход за рубеж, в Китай», — заявила Птуха.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». При этом ссылка, ведущая на сайт, осталась с прежним названием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить