Маркетолог Птуха прокомментировала появление на сайте Wildberries названия «Ягодки»

Член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха выразила мнение, что переименование Wildberries на «Ягодки» может быть связано с планами онлайн-площадки увеличить покупательскую аудиторию не только в России, но и за рубежом.

В разговоре с Life.ru она подчеркнула, что смена названия на русскоязычное может сыграть компании на руку.

«Я думаю, что Wildberries нас ещё удивит в ближайшее время, и неоднократно. Рынок меняется, и когда лидер онлайн делает ребрендинг, то, скорее всего, это под какую-то стратегию расширения. Посмотрим, что будет на зарубежных рынках. Я знаю, что у них были планы на выход за рубеж, в Китай», — заявила Птуха.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». При этом ссылка, ведущая на сайт, осталась с прежним названием.