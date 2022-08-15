В Севастополе выявили 113 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 86 890 человек, выздоровели 83 364.
«За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы девять человек. Выписаны семь пациентов. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 99 — с подтверждённым COVID-19», — заявили в Департаменте здравоохранения.
В целом в России за сутки зарегистрировали 25 273 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.