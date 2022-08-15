Медучреждения Подмосковья получили более 4 тысяч единиц лёгкого оборудования

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьёву, что медучреждения области получили ещё 4753 единицы лёгкого оборудования.

«Что мы понимаем под лёгким оборудованием? Это функциональная диагностика, УЗИ, система слежения за состоянием пациента, эндоскопия — самое важное, офтальмология, реабилитация», — цитирует Стригункову телеканал «360».

По её словам, ещё 3,5 тыс. аппаратов поступят в региональные больницы до конца ноября.

Наряду с этим глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что санавиация республики вылетала на помощь 132 раза в 2022 году. Об этом пишет izh.kp.ru.

По его словам, экстренно доставили в больницы 119 пациентов и 13 раз выезжали для консультации или операций.

Ранее сообщалось, что на территории бывших промышленных зон столицы в рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы» построят не менее 13 поликлиник.