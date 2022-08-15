Медучреждения Подмосковья получили более 4 тысяч единиц лёгкого оборудования
«Что мы понимаем под лёгким оборудованием? Это функциональная диагностика, УЗИ, система слежения за состоянием пациента, эндоскопия — самое важное, офтальмология, реабилитация», — цитирует Стригункову телеканал «360».
По её словам, ещё 3,5 тыс. аппаратов поступят в региональные больницы до конца ноября.
Наряду с этим глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что санавиация республики вылетала на помощь 132 раза в 2022 году. Об этом пишет izh.kp.ru.
По его словам, экстренно доставили в больницы 119 пациентов и 13 раз выезжали для консультации или операций.
Ранее сообщалось, что на территории бывших промышленных зон столицы в рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы» построят не менее 13 поликлиник.