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Медучреждения Подмосковья получили более 4 тысяч единиц лёгкого оборудования

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Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьёву, что медучреждения области получили ещё 4753 единицы лёгкого оборудования.
Медучреждения Подмосковья получили более 4 тысяч единиц лёгкого оборудования

«Что мы понимаем под лёгким оборудованием? Это функциональная диагностика, УЗИ, система слежения за состоянием пациента, эндоскопия — самое важное, офтальмология, реабилитация», — цитирует Стригункову телеканал «360».

По её словам, ещё 3,5 тыс. аппаратов поступят в региональные больницы до конца ноября.

Наряду с этим глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что санавиация республики вылетала на помощь 132 раза в 2022 году. Об этом пишет izh.kp.ru.

По его словам, экстренно доставили в больницы 119 пациентов и 13 раз выезжали для консультации или операций.

Ранее сообщалось, что на территории бывших промышленных зон столицы в рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы» построят не менее 13 поликлиник.

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