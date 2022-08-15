До конца года в Крыму отремонтируют шесть школ

До 15 декабря в Крыму в шести школах планируют сделать капитальный ремонт.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя председателя Совета министров — министра труда и социальной защиты Крыма Елену Романовскую.

«До конца 2022 года запланировано завершение капитальных ремонтов в шести школах на общую сумму 284 815,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета — 270 575,1 тыс. рублей, из бюджета республики — 14 240,8 тыс. рублей», — рассказала она.

Модернизация школ проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках госпрограммы «Развитие образования».