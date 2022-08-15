Врач Романенко перечислила причины повышенной потливости

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко рассказала, что повышенная потливость может свидетельствовать о развитии различных заболеваний.

В разговоре с «Москвой 24» Романенко предупредила, что излишняя потливость может быть одним из симптомов инфекционного заболевания.

«Особенно настораживающим фактором будет то, если человек потеет ночью. Это может быть признак онкологической патологии, симптом отравления, следствие приёма неких лекарственных препаратов. И не забываем, что ночная потливость, так называемые приливы, очень характерна для женщин в период гормональной перестройки», — сказала врач.

По её словам, нередко повышенное потоотделение может указывать на колебания сахара в крови и снижение уровня глюкозы, а также на острую патологию со стороны сердца, проблемы дыхательной системы, нарушения функции печени и почек.

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